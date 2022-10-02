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Терапевт перечислила лекарства, которые должны быть в "осенней" домашней аптечке

Терапевт перечислила лекарства для осенней Фото: pixabay
Осенью домашнюю аптечку необходимо комплектовать дополнительными препаратами. Туда следует положить сорбенты и морскую соль, утверждает терапевт, сообщает Zakon.kz.

Врач-терапевт Людмила Лапа в интервью "Вечерней Москве" объяснила, что в аптечке должно находиться сразу несколько препаратов, которые помогут нормализовать самочувствие в случае болезни.

И первым делом туда нужно положить соль для согревающих ванночек.

Морская будет лучше, но обычная тоже должна быть в такой ситуации. Если вы вдруг заболели, у вас промокли ноги, то соль поможет согреться. Ее нужно использовать следующим образом: на один-два литра воды необходима одна столовая ложка соли. Врач-терапевт Людмила Лапа

Солевые ванночки, по словам Лапы, помогают при ревматологических заболеваниях и хронических инфекциях, которые, как правило, обостряются осенью. Также в аптечку нужно не забыть положить жаропонижающие и противовоспалительные препараты. Они пригодятся при простуде и головной боли. Кроме того, в аптечке важно иметь сорбент. К примеру, это может быть активированный уголь. Он помогает вывести из организма токсины, а еще снижает температуру.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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