В Британии скончался гвардеец, упавший в обморок у гроба королевы

В Лондоне внезапно скончался восемнадцатилетний солдат, дежуривший у гроба королевы Великобритании Елизаветы II, его тело нашли в казармах Гайд-парка, сообщает Zakon.kz.

Родственники рассказали The Mirror, что Джек Бернелл-Уильямс сопровождал траурную процессию 19 сентября, вся семья очень гордилась такой почетной миссией. Однако через две недели после похорон монарха гвардеец Конного полка Придворной Кавалерии умер сам.

Сотрудники полиции считают смерть молодого британца неожиданной. При этом они отмечают, что в скоропостижной кончине Бернелла-Уильямса нет ничего подозрительного.

15 сентября стало известно, что королевский стражник упал в обморок в Вестминстерском дворце во время дежурства у гроба королевы Елизаветы II. За несколько мгновений до падения гвардеец ненадолго сошел с подиума, но затем вернулся на свое место.

Падение стражников из почетного караула — не редкое явление для Великобритании. Это связано с требованиями к экипировке и внешнему виду служащих в соответствии с протоколами, некоторым из которых более сотни лет.