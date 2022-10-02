Казахстанский боксер-средневес защитил титул чемпиона WBO International
Фото: Instagram/meiirim.nursultanov
Рекорд Мейирима Нурсултанова – 18 побед и ни одного поражения. Из всех матчей 10 боев он завершил нокаутом, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) одержал очередную победу на профи-ринге, сообщает Prosports.kz.
Он выступил на вечере бокса в Люблине (Польша), где встретился с аргентинцем Марсело Косересом (31-5-1, 17 КО).
Казахстанец победил единогласным решением судей. Эта победа позволила Нурсултанову защитить титул чемпиона WBO International в среднем весе.
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