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Казахстанский боксер-средневес защитил титул чемпиона WBO International

казахстанский боксер Фото: Instagram/meiirim.nursultanov
Рекорд Мейирима Нурсултанова – 18 побед и ни одного поражения. Из всех матчей 10 боев он завершил нокаутом, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) одержал очередную победу на профи-ринге, сообщает Prosports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Люблине (Польша), где встретился с аргентинцем Марсело Косересом (31-5-1, 17 КО).

Казахстанец победил единогласным решением судей. Эта победа позволила Нурсултанову защитить титул чемпиона WBO International в среднем весе.

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