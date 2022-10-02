Казахстанский боксер-средневес защитил титул чемпиона WBO International

Фото: Instagram/meiirim.nursultanov

Рекорд Мейирима Нурсултанова – 18 побед и ни одного поражения. Из всех матчей 10 боев он завершил нокаутом, сообщает Zakon.kz.

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