В Мангистау водитель Daewoo сбил лошадей

Авария произошла 30 сентября на автодороге Актау – Акшукур. В ДТП пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

Полицейские в данный момент устанавливают хозяев животных. На водителя будет составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК, сообщает "Лада".

В больницу обратились 18-летняя девушка и 47-летняя женщина. Их осмотрел травматолог.

Пострадавшим провели рентген мозга и КТ-исследования. Врачи не выявили травм, пострадавших направили на амбулаторное лечение.