Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Мангистау водитель Daewoo сбил лошадей

Лошадей сбили в Мангистауской области Фото: Zakon.kz
Авария произошла 30 сентября на автодороге Актау – Акшукур. В ДТП пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

Полицейские в данный момент устанавливают хозяев животных. На водителя будет составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК, сообщает "Лада".

В больницу обратились 18-летняя девушка и 47-летняя женщина. Их осмотрел травматолог.

Пострадавшим провели рентген мозга и КТ-исследования. Врачи не выявили травм, пострадавших направили на амбулаторное лечение.

Читайте также

В Алматы супруги и трое их детей пострадали в ДТП

Более 120 болельщиков погибли после матча в Индонезии

Опаздывающий на рейс в Астане пассажир сообщил о бомбе

Данияр Кунафин
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Допинг-тест Головкина и Канело
Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя
Выставила на продажу замок в деревне Грязь
СМИ: Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей
Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам
Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления