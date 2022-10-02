В Мангистау водитель Daewoo сбил лошадей
Фото: Zakon.kz
Авария произошла 30 сентября на автодороге Актау – Акшукур. В ДТП пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.
Полицейские в данный момент устанавливают хозяев животных. На водителя будет составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК, сообщает "Лада".
В больницу обратились 18-летняя девушка и 47-летняя женщина. Их осмотрел травматолог.
Пострадавшим провели рентген мозга и КТ-исследования. Врачи не выявили травм, пострадавших направили на амбулаторное лечение.
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