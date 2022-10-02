Фотограф собрал детальный снимок Юпитера из 600 тыс. фото

После кропотливой работы американский астрофотограф Эндрю Маккарти собрал изображение Юпитера. На непрерывную съемку у него ушло около двух часов, сообщает Zakon.kz.

Маккарти использовал 11-дюймовый телескоп и фотокамеру, делая около 80 снимков в секунду, а затем объединил их на компьютере с помощью специального программного обеспечения, сообщает Space.com.

Наблюдение за Юпитером никогда не устареет. Это великолепная планета. И хотя количество фотографий кажется большим, я делал их со скоростью около 80 в секунду, так что это происходило относительно быстро. На их объединение ушло два часа. Эндрю Маккарти

По словам астрономов, в этом году оппозиция планеты ознаменует максимальное сближение Юпитера с Землей за последние 59 лет. Он будет находиться на расстоянии 591 млн километров, что станет самой близкой дистанцией до Земли с 1963 года.

Это не первая подобная работа астрофотографа. Ранее он поделился 174-мегапиксельной фотографией Луны. Для ее создания Маккарти потребовалось 200 тысяч снимков и 9 месяцев обработки.