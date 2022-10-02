Число погибших при давке на стадионе в Индонезии выросло до 174
По меньшей мере 174 человека погибли и 180 получили ранения в результате давки и беспорядков на футбольном стадионе в Индонезии, сообщает Reuters.
Болельщики проигравшей команды вышли на поле, после чего полиция применила слезоточивый газ. Испугавшиеся зрители на трибунах стали спешно покидать стадион, из-за чего образовалась давка.
Заведующий одной из местных больниц сообщил, что некоторые из пострадавших получили черепно-мозговые травмы и что среди погибших был пятилетний ребенок.
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что власти должны тщательно разобраться в трагедии, а также пересмотреть меры безопасности на стадионах.
Джоко Видодо также распорядился приостановить все игры в индонезийской высшей лиге BRI Liga 1.
Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности страны Мохаммад Махфуд сообщил, что стадион был заполнен сверх его вместимости. При лимите в 38 тыс. человек на игре присутствовали 42 тыс.