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Число погибших при давке на стадионе в Индонезии выросло до 174

Индонезия футбол Фото: pixabay
Стадион был заполнен сверх его вместимости. При лимите в 38 тыс. человек на игру продали 42 тыс. билетов, сообщает Zakon.kz.

По меньшей мере 174 человека погибли и 180 получили ранения в результате давки и беспорядков на футбольном стадионе в Индонезии, сообщает Reuters.

Болельщики проигравшей команды вышли на поле, после чего полиция применила слезоточивый газ. Испугавшиеся зрители на трибунах стали спешно покидать стадион, из-за чего образовалась давка.

Заведующий одной из местных больниц сообщил, что некоторые из пострадавших получили черепно-мозговые травмы и что среди погибших был пятилетний ребенок.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что власти должны тщательно разобраться в трагедии, а также пересмотреть меры безопасности на стадионах.

Джоко Видодо также распорядился приостановить все игры в индонезийской высшей лиге BRI Liga 1.

Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности страны Мохаммад Махфуд сообщил, что стадион был заполнен сверх его вместимости. При лимите в 38 тыс. человек на игре присутствовали 42 тыс.

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