Эмир Кувейта принял отставку премьер-министра и правительства

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял отставку парламента страны и премьер-министра Ахмеда Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха, сообщает Zakon.kz.

Согласно указу эмира премьер-министр и правительство будут выполнять свои обязанности до формирования нового кабмина, передает агентство KUNA.

До этого отставку одобрил также наследный принц Кувейта Машааль аль-Ахмед ас-Сабах. Ранее он провел встречу с главой уходящего правительства. Прошение об отставке было подано кабмином в субботу.

Тупик между правительством и парламентом Кувейта не раз приводил к перестановкам в кабинете министров и роспуску законодательного органа, что препятствовало инвестициям и реформам.

29 сентября в Кувейте прошло голосование на выборах в Национальное собрание (парламент). 50 избранных депутатов займут места в законодательном органе на ближайшие четыре года.