Выдворение из страны российского врача прокомментировали в миграционной полиции

Появившуюся в соцсетях информацию о выдворении из Казахстана российского врача прокомментировали в миграционной полиции, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления миграционной службы ДП города Алматы, 23 сентября была произведена передача сотрудникам Пограничной службы КНБ РК в контрольно-пропускном пункте "Кордай авто" гражданина РФ Романа Алферова.

Решением судьи Наурызбайского районного суда от 27 июля 2021 года гражданин РФ Р.Алферов был выдворен за пределы РК по исковому заявлению УП Алмалинского района ДП города Алматы за нарушение законодательства Казахстана. Для добровольного исполнения решения ему было дано 10 суток, однако иностранец различными способами уклонялся от исполнения решения суда, неоднократно подавал кассационную жалобу, находился на стационарном лечении. Вместе с тем сообщаем, что он в период пребывания в Казахстане неоднократно привлекался к административной ответственности и один раз к уголовной ответственности. Начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов

Российского пластического хирурга Романа Алферова считают виновным в смерти двух пациенток.

Заявление с требованием его депортировать управление полиции Алмалинского района Алматы подало еще в сентябре 2021 года.

В УП посчитали, что пребывание этого врача в нашей стране противоречит интересам общества и может представлять опасность для населения.

Два года назад Романа Алферова признали виновным в смерти пациентки и приговорили к 2,5 годам заключения, но из-за истечения срока давности ему удалось избежать наказания. С родственниками еще одной женщины, которая скончалась после операции, хирургу удалось договориться.