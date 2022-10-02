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Дубль капитана "Барыса" принес победу казахстанской команде над "Сочи"

Хоккей Барыс Сочи Фото: Instagram/barys_official
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Барыс" принимал на своей арене "Сочи" и в сложном поединке сумел вырвать волевую победу – 5:4 – благодаря двум шайбам капитана Линдена Вея, сообщает Zakon.kz.

Российская команда уверенно начала встречу и забила две шайбы в ворота хозяев. Отличились Никита Зоркин и Никита Пивцакин на старте. Со счетом 2:0 соперники ушли на первый перерыв.

Но в начале второго периода казахстанцы забили сразу три шайбы, выйдя вперед, – 3:2.

"Сочинцы" быстро пришли в себя, сравняли счет, а спустя время снова повели – 4:3. Автором дубля у гостей стал Никита Попугаев, и команды ушли на второй перерыв.

Начало третьего периода осталось за "Барысом". Равновесие восстановил капитан Линден Вей. Результат 4:4 не изменился до финального свистка, и судьба матча решилась в овертайме.

На второй минуте дополнительного времени Линден Вей забил пятый гол и принес победу своей дружине.

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