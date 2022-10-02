Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Гражданка Польши пытается баллотироваться в президенты Казахстана

Гражданка Польши пытается баллотироваться в президенты Казахстана Фото: Zakon.kz
В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан неоднократно обращается гражданка Польши Балли Мажец с заявлением о намерении баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В ЦИК РК сообщили, что женщине было дано разъяснение норм действующего законодательства в части требований, предъявляемых Конституцией и Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" к кандидату в президенты республики.

Центральная избирательная комиссия сообщает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Конституции республики президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Конституционным законом могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам в президенты республики. Пресс-служба ЦИК РК

Также Центральная избирательная комиссия информирует, что согласно пункту 1 статьи 54 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", для избрания президентом гражданин должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет, а также обладать активным избирательным правом.

Читайте также

Оппозиция выдвинула своего кандидата в президенты

Константин Вноровский
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Допинг-тест Головкина и Канело
Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Выставила на продажу замок в деревне Грязь
СМИ: Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей
Интерпол Казахстана прокомментировал информацию о задержании Азимжана Саидбаева
Интерпол Казахстана прокомментировал информацию о задержании вайнера Азимжана Саидбаева
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления