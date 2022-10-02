Гражданка Польши пытается баллотироваться в президенты Казахстана

В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан неоднократно обращается гражданка Польши Балли Мажец с заявлением о намерении баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В ЦИК РК сообщили, что женщине было дано разъяснение норм действующего законодательства в части требований, предъявляемых Конституцией и Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" к кандидату в президенты республики.

Центральная избирательная комиссия сообщает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Конституции республики президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Конституционным законом могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам в президенты республики. Пресс-служба ЦИК РК

Также Центральная избирательная комиссия информирует, что согласно пункту 1 статьи 54 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", для избрания президентом гражданин должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет, а также обладать активным избирательным правом.