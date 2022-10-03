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Первая индийская межпланетная станция "Мангальян" завершила работу

Индийская станция Мангальян завершила работу Фото: pixabay
Первая индийская автоматическая марсианская станция "Мангальян", вероятно, завершила работу на орбите планеты, поскольку ее батарея разряжена, и на борту больше нет топлива, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Times of India со ссылкой на источники в Индийской организации космических исследований (ISRO). Официального сообщения по этому поводу пока нет.

Корабль индийской миссии на Марс, рассчитанный на шесть месяцев работы при запуске 5 ноября 2013 года, потерял связь с наземными станциями, положив конец своей жизни после восьми долгих лет, - пишет газета.

Прекращение работы станции связано с разряженной батареей и отсутствием топлива на борту.

Станция "Мангальян" ("Марсианский корабль") была выведена на орбиту Марса в сентябре 2014 года. Индия тогда стала первым государством мира, которое смогло доставить аппарат на орбиту Марса с первой попытки, и первой страной Азии, которой это вообще удалось.

За прошедшие годы станция отправила на Землю тысячи фотографий Марса общим объемом более двух терабайтов, а также сделала снимки его спутников - Фобоса и Деймоса.

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