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Экологи предложили вернуть свиней и коров на волю, чтобы восстановить природу

Предложили отпустить на волю Фото: pixabay
Ряд специалистов считает, что воссоздание условий дикой природы в сельском хозяйстве поможет восстановить окружающую среду и производить высококачественные продукты, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Transforming food systems: ethics, innovation and responsibility.

Авторы предположили, что коровы и свиньи могут присутствовать в естественном ландшафте и быть частью экосистемы, в то же время внося свой вклад в сельскохозяйственное производство. Такой подход позволит одновременно и восстанавливать природный ландшафт, и производить продукты питания, и обеспечивать средствами к существованию жителей сельских районов.

Восстановление среды обитания животных включает высадку деревьев, а также защиту местности от наводнений.

Британские ученые уверены, что такой подход к ведению сельского хозяйство улучшит экологию и позволит получать дешевое и качественное мясо.

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