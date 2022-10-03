Экологи предложили вернуть свиней и коров на волю, чтобы восстановить природу

Ряд специалистов считает, что воссоздание условий дикой природы в сельском хозяйстве поможет восстановить окружающую среду и производить высококачественные продукты, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Transforming food systems: ethics, innovation and responsibility.

Авторы предположили, что коровы и свиньи могут присутствовать в естественном ландшафте и быть частью экосистемы, в то же время внося свой вклад в сельскохозяйственное производство. Такой подход позволит одновременно и восстанавливать природный ландшафт, и производить продукты питания, и обеспечивать средствами к существованию жителей сельских районов.

Восстановление среды обитания животных включает высадку деревьев, а также защиту местности от наводнений.

Британские ученые уверены, что такой подход к ведению сельского хозяйство улучшит экологию и позволит получать дешевое и качественное мясо.