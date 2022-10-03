Долгожительница назвала секрет своего долголетия

99-летняя Маргарита Коллер из штата Пенсильвания, США, рассказала о своей огромной семье и назвала секрет своего долголетия, сообщает Zakon.kz.

По словам долгожительницы, она всегда мечтала о большой семье, так как росла без братьев и сестер, сообщает The Washington Post.

Сейчас у нее насчитывается 168 потомков, в том числе 11 детей, 56 внуков и 101 правнуков, а общая численность близких родственников составляет около 250 человек. Все они постараются собраться в загородном клубе 28 ноября, чтобы отметить 100-летие бабушки в кругу родственников.

Коллер вышла замуж в 1942 году и была неразлучна со своим мужем, пока он не скончался в 2008 году. По словам женщины, они сами не знали, сколько детей хотят завести, поэтому просто решили не останавливаться.

Секретами своего долголетия Коллер назвала веру, сбалансированное питание и регулярные физические упражнения.