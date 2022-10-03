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Обновление Windows 11 сломало принтеры

обновление Windows 11 Фото: pixabay
Microsoft уже отреагировала на проблему. В компании заявили, что отозвали обновление для ПК, которое используют драйверы Microsoft IPP Class Driver или Universal Print Class Driver, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Windows 11 пожаловались, что недавнее обновление вызвало неполадку в работе офисной техники, пишет Neowin.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей новой ОС от Microsoft.

По словам ряда потребителей, после установки вышедшего в конце сентября обновления 22H2 настройки подключенных принтеров сбросились и их работа стала невозможна. Позже выяснилось, что возникли неполадки с офисной техникой, подключенной через драйвер Microsoft IPP Class Driver или Universal Print Class Driver.

Специалисты отметили, что в ряде случаев принтеры продолжают работать, однако поломка влияет на дополнительные функции.

Так, некоторые пользователи рассказали, что потеряли возможность настроить двустороннюю печать и доступ к более высокому разрешению печати.

Данияр Кунафин
США
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