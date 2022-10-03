Премьер-министр Казахстана указал на необходимость перевода учебников в электронный формат, а также на обеспечение школьников из сельских местностей планшетами, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов поручил ускорить цифровизацию учебного процесса и строительство школ нового формата

Поручения по реализации Национального проекта "Комфортная школа" дал премьер-министр Алихан Смаилов на совещании в Правительстве.

Премьер-министр напомнил, что глава государства на заседании Высшего совета по реформам одобрил основные подходы нацпроекта "Комфортная школа", в рамках которого планируется строительство школ нового формата на 800 тыс. ученических мест.

Нам надо оперативно приступить к реализации этого Нацпроекта. Вместе с тем на сегодня не решены вопросы по определению участков для 143 школ в регионах. Эту работу необходимо максимально ускорить: до конца октября решить вопрос по школам, строительство которых запланировано на 2023 год, и до конца года – по тем, которые планируются на 2024. Алихан Смаилов

Кроме того, он отметил необходимость ускорить цифровизацию учебного процесса.

В этой связи необходимо осуществить перевод учебников в цифровой формат и разгрузить детей от тяжелых рюкзаков. Также акиматам регионов нужно решить вопрос с обеспечением учащихся планшетами, в частности, совместно с фондом "Қазақстан халқына" отработать возможность их приобретения для детей из сельских школ. Алихан Смаилов

В завершение он поручил МЦРИАП совместно с операторами связи обеспечить качественным скоростным интернетом все школы страны.