Акмолинская ферма обеспечивает молочными продуктами Астану и несколько регионов страны

Молочно-товарные фермы – приоритетное направление развития животноводства в Акмолинской области. Они обеспечивают продовольственную безопасность и стабилизируют ситуацию с ценами на рынках городов и столицы.

В регионе молочно-товарные фермы ориентированы на долгосрочную перспективу. За годы существования они доказывают эффективность своего производства. Ведь рынки городов нуждаются в непрерывной поставке молочной продукции, да еще и в крупных объемах. К тому же производимая продукция из молочно-товарных ферм экологически чистая и натуральная.

В 2020 году в регионе ввели в эксплуатацию 18 молочно-товарных ферм. В рамках развития молочного животноводства в 2021 году создали 19 молочно-товарных ферм с приобретением более 4 тыс. голов. Семь ферм на 1940 голов находятся в работе. Большим подспорьем здесь являются субсидирование и кредитование сельхозпредприятий. Руководитель отдела животноводства областного управления сельского хозяйства Кайрат Кошенов

Товарищество Milk product в Шортандинском районе основано в 2014 году как предприятие по переработке молока и производству кисло-молочной продукции под брендом "Турецкий айран".

На сегодняшний день предприятие ведет производство молочной продукции – это турецкий айран, кефир, сметана, творог. Предприятие в месяц закупает 17-20 тонн молока у ТОО "Максимовский молочный завод", фермерских и подворных хозяйств. После переработки отсюда выпускают 75-100 тыс. единиц продукции, 300-граммовые пластиковые стаканчики с кисломолочным продуктом "Турецкий айран". Основной покупатель продукции – более 200 мест общепита Астаны, Караганды, Темиртау, Кокшетау, Петропавловска, Павлодара.

Наше товарищество с 2014 года занималось переработкой кисло-молочной продукции в Астану, поставкой турецкого айрана на рынки Астаны, Караганды, Павлодара, Петропавловска. С 2018 года решили запустить новый проект молочно-товарной фермы в селе Бозайгыр. У нас здесь 121 голова симментальской породы и шлейф в 108 телят. В планах – расширение, сейчас идет строительство второго коровника. Строим общежитие для рабочих. Активно идет заготовка и закуп кормов. Управляющий молочно-товарной фермой Данияр Есетов

По его словам, есть небольшие проблемы с сеном и ценами на корма.

У нас 480 га собственных полей, в этом году идет их обработка и подготовка. На следующий год будут свои посевы и уже свои урожаи. Думаем, это облегчит ситуацию с кормами. Данияр Есетов

В рамках государственной поддержки товарищество получает субсидии на закупку маточного поголовья, импортного скота, молока и некоторых единиц техники.

Через Аграрную кредитную корпорацию было получено финансирование на поставку крупного рогатого скота, покупку доильного оборудования. Был оборудован комбикормовый цех мощностью в 1 тонну комбикормов в час.

Как отмечает руководство предприятия, это довольно ощутимая поддержка для них и открывает новые перспективы на будущее. Поэтому товарищество намерено расширить линию производимой продукции и увеличить количество рабочих мест.