В Нацбанке рассказали, как менялся курс тенге в сентябре

По данным Национального банка Казахстана, в сентябре курс тенге изменился на 0,9%, до 476,53 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

При этом среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 98 до 91 млн долларов. Общий объем торгов составил 2 млрд долларов.

Как отметили в Нацбанке, валютный рынок по-прежнему находится под давлением внешних факторов, в том числе эскалации конфликтов на геополитической арене, снижения цен на энергоносители, а также глобального укрепления американской валюты.

Продажи валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора составили порядка 583,5 млн долларов. Они самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

Вместе с тем продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за сентябрь составили 85,1 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда – 4,3% от общего объема торгов.

Указывается, что в сентябре Национальный банк не проводил валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

В финрегуляторе резюмировали, что в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.