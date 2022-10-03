В Нацбанке рассказали, как менялся курс тенге в сентябре
При этом среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 98 до 91 млн долларов. Общий объем торгов составил 2 млрд долларов.
Как отметили в Нацбанке, валютный рынок по-прежнему находится под давлением внешних факторов, в том числе эскалации конфликтов на геополитической арене, снижения цен на энергоносители, а также глобального укрепления американской валюты.
Продажи валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора составили порядка 583,5 млн долларов. Они самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.
Вместе с тем продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за сентябрь составили 85,1 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда – 4,3% от общего объема торгов.
Указывается, что в сентябре Национальный банк не проводил валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.
В финрегуляторе резюмировали, что в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.