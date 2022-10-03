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Тимофей Скатов стал второй ракеткой Казахстана по теннису

Теннис Рейтинг Фото: ktf.kz
21-летний теннисист из Петропавловска Тимофей Скатов сделал существенный рывок в мировом рейтинге ATP. На утро 3 октября североказахстанец в одиночном разряде разместился на 209-м месте классификации лучших теннисистов мира, сообщает Zakon.kz.

Данная позиция позволила Тимофею Скатову передвинуть Михаила Кукушкина со второго на третье место рейтинга казахстанских теннисистов в ATP. У Скатова на данный час 247 очков, он сумел набрать 24 балла за последнюю неделю. Это благодаря удачной игре молодого казахстанца на "Челленджере" в португальском Лиссабоне, где он дошел до полуфинала в "одиночке", обыграв по пути ряд известных и вышесеяных игроков.

После Португалии Тимофей Скатов сразу перебрался в Италию, где на днях стартует крупный грунтовый "Челленджер" с призовым фондом в 135 тыс. евро.

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Петропавловск
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