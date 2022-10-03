МЦРИАП Казахстана и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК и компания Huawei Technologies Kazakhstan подписали меморандум о взаимопонимании.

В документе говорится о создании цифрового хаба в Казахстане в рамках международного форума Digital Bridge, посвященного цифровым технологиям, бизнесу и IT.

Основная цель меморандума – реализация сотрудничества для укрепления казахстанской информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрения инновационных решений и технологий в приоритетные для страны индустрии, а также повышения международной конкурентоспособности отечественного бизнеса.

Одним из главных направлений сотрудничества, обозначенных в меморандуме, стало внедрение передовых цифровых решений в развитие ИКТ-инфраструктуры в Республике Казахстан, а именно – работа над проектами в сфере развертывания в стране широкополосного интернета, мобильного интернета и полномасштабного развития сетей 5G.

Также меморандумом обозначено проведение исследований и оказание консультативной поддержки с применением инновационных технологий, а также обмен опытом и повышение цифровых навыков специалистов сферы.

Фото: Huawei

Согласно документу, МЦРИАП совместно с компанией Huawei Technologies Kazakhstan будут также расширять возможности для развития ИКТ-талантов в рамках цифрового хаба.

В целях развития научно-технического потенциала Республики Казахстан стороны будут проводить образовательную деятельность с использованием опыта и ресурсов компании Huawei, включая учебные курсы, семинары и форумы для повышения грамотности в области ИКТ.

Также подписанный меморандум будет охватывать сотрудничество по продвижению политики правительства в области привлечения талантов из близлежащих регионов для формирования Центра талантов ИКТ в Евразии.

Масштаб задействования цифровых технологий в работе важнейших отраслей Республики Казахстан становится все более широким. Компания Huawei выражает полную готовность в поддержке и обеспечении реализации проектов для всестороннего развития цифровой экономики страны. Наше сотрудничество в области внедрения цифровизации в объекты городского и сельского хозяйства, оказание консультативных услуг по внедрению и исследованию высоких технологий, а также задействование существующей ИКТ-инфраструктуры позволит расширить и улучшить оказываемые населению цифровые услуги. Генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Чжао Сюй

Подписанный меморандум о взаимопонимании способствует совершенствованию работы механизмов казахстанской цифровой экосистемы с высокоскоростным соединением, стабильными облачными услугами и построением комплексных промышленных цепочек для повышения уровня занятости.

Сотрудничество в данной сфере будет способствовать подъему экономического роста, повышению международной конкурентоспособности бизнеса и уровня человеческого капитала, позволяя качественно укрепить внутренний и внешний рынки страны.

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