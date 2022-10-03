Народные приметы на 3 октября: когда ждать снега

3 октября православная церковь вспоминает великомученика Евстафия Плакиды. В народе этот день также носит название Астафьев день, Астафьевы ветры, Астафий-ветряк, Мельник. Zakon.kz рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

В Астафьев день по народным приметам можно узнать, рано ли выпадет снег и будет ли зима суровой.

Погодные приметы на 3 октября

Зима будет суровая, если к этому дню с кленов не опала листва.

Снег ожидается нескоро, если в Астафьев день стоит сырая туманная погода.

Если много паутины летает, то снега долго не будет.

3 октября стоит ясная сухая погода, значит зима будет не снежная.

На ближайшие дни погоду определяют по направлению ветра.

Если в Астафьев день северный ветер, значит ожидать резкого похолодания, если южный значит тепло еще будет, а также это означает, что большой урожай на будущий год.

Восточный ветер тоже предвещает хорошую погоду, а западный – дожди.

Что нужно делать

Желательно, проветривать всю одежду на улице, прогреть на солнце или прокалить на морозе, в зависимости от погоды.

Дом, в этот день нужно от нечисти окуривать можжевельником, зверобоем или полынью.

Также от злых духов, желательно вымыть окна и зеркала раствором со святой водой, а вечером зажечь в жилище свечу.

Что нельзя делать:

Нельзя возвращать любую посуду в этот день пустой. Чтобы в доме всегда была еда, возвращать кому-либо взятую на время кухонную утварь, желательно с угощением.

Сегодня не желательно дарить и принимать подарки, также не стоит выяснять отношения.