Народные приметы на 3 октября: когда ждать снега
В Астафьев день по народным приметам можно узнать, рано ли выпадет снег и будет ли зима суровой.
Погодные приметы на 3 октября
Зима будет суровая, если к этому дню с кленов не опала листва.
Снег ожидается нескоро, если в Астафьев день стоит сырая туманная погода.
Если много паутины летает, то снега долго не будет.
3 октября стоит ясная сухая погода, значит зима будет не снежная.
На ближайшие дни погоду определяют по направлению ветра.
Если в Астафьев день северный ветер, значит ожидать резкого похолодания, если южный значит тепло еще будет, а также это означает, что большой урожай на будущий год.
Восточный ветер тоже предвещает хорошую погоду, а западный – дожди.
Что нужно делать
Желательно, проветривать всю одежду на улице, прогреть на солнце или прокалить на морозе, в зависимости от погоды.
Дом, в этот день нужно от нечисти окуривать можжевельником, зверобоем или полынью.
Также от злых духов, желательно вымыть окна и зеркала раствором со святой водой, а вечером зажечь в жилище свечу.
Что нельзя делать:
Нельзя возвращать любую посуду в этот день пустой. Чтобы в доме всегда была еда, возвращать кому-либо взятую на время кухонную утварь, желательно с угощением.
Сегодня не желательно дарить и принимать подарки, также не стоит выяснять отношения.