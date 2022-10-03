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Партнерство на года: Parimatch стал титульным партнером Казахстанской федерации хоккея

Партнерство на года: Parimatch стал титульным партнером Казахстанской федерации хоккея Фото: Parimatch
Продуктивное двухлетнее сотрудничество Казахстанской федерации хоккея (КФХ) и онлайн-букмекера №1 Parimatch Kazakhstan расширяется.

В рамках нового договора Parimatch становится титульным партнером мужского (PRO), молодежного (JASTAR), женского (QYZDAR) и любительского (TUNGI) чемпионатов Казахстана по хоккею на 2022-2025 годы.

Новое соглашение усилит ряд имеющихся договоренностей и предоставит новые возможности для развития казахстанского хоккея. Большое внимание будет уделено организации трансляций.

Впервые в эфире будут показаны матчи всех казахстанских хоккейных лиг: PRO, JASTAR, QYZDAR и TUNGI Hokei Ligasy. Соглашение охватит и национальные сборные в рамках, не нарушающих условия Международной федерации хоккея. Это значит, что болельщики смогут увидеть домашние и выездные игры на подготовительных турнирах к чемпионатам мира.

Генеральный директор КФХ Глеб Каратаев сообщил, что по прошествии двух лет партнерства с компанией Parimatch федерация приняла решение продлить действующий договор на следующие три года.

Я считаю, что такой шаг говорит об уверенности обеих сторон в плодотворной работе по реализации совместных долгосрочных целей, направленных на развитие хоккея в Казахстане. Хорошим показателем нашего партнерства является телеканал InSport, а затем и хоккейное подразделение InHockey, которые существенно улучшили качество трансляций и сейчас готовы выйти на новый уровень. Во всех регионах воспитываются новые кадры – комментаторы, операторы и т.д. Все это делается ради популяризации казахстанского хоккея, и мы рады, что в достижении этой цели нам помогает такой сильный партнер, как Parimatch.Глеб Каратаев

Соглашение также позволит уделить особое внимание обучающим и развлекательным мероприятиям в спортивной сфере. В совместных планах – проведение семинара по спортивному маркетингу для сотрудников клубов, детско-юношеских спортивных школ и студентов третьих-четвертых курсов, обучающихся на медиаспециальностях.

Помимо вышесказанного, планируется трехмесячный учебный курс по спонсорству в спорте для специалистов отделов маркетинга в профессиональных клубах. Необходимо отметить, что данные курсы и семинары будут бесплатными, в рамках сотрудничества с Parimatch.

Пролонгация соглашений с Казахстанской федерацией хоккея дает возможность закрепить наши прежние договоренности, совершенствовать достижения и на этой прочной базе продолжить строить смелые планы. Мы хотим реализовать новые классные проекты, польза от которых будет действительно ощутима для всех. Сейчас мы находимся в поисках нестандартных форматов, доступных для широкого круга лиц и способных объединить в себе спорт, образование и драйв.CEO Parimatch Kazakhstan Роман Бойко

Соглашение предусматривает изменение названия чемпионатов на Parimatch PRO/JASTAR/QYZDAR/TUNGI Ligasy и интеграцию логотипа и айдентики титульного партнера в графику и трансляции клубов-участников чемпионатов.

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