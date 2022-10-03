25% скидка на сервисные услуги в честь юбилея LG Electronics Almaty Kazakhstan

В честь 25-летия работы в Казахстане LG Electronics в период с 3 по 31 октября 2022 года проводит акцию по предоставлению 25% скидки на услуги фирменных и партнерских сервисных центров LG по всему Казахстану.

В течение этого периода скидку можно получить на услуги негарантийного ремонта и на запчасти.

Продукция LG Electronics в Казахстане представлена новейшей бытовой техникой и электроникой, профессиональными дисплеями, LED-дисплеями для внутреннего и наружного использования, промышленными системами кондиционирования.

Во всех сервисных центрах LG трудятся профессионалы, которые проводят точную квалифицированную диагностику, быстрый и качественный ремонт техники LG с использованием только оригинальных запасных частей от производителя.

Любые вопросы об эксплуатации и ремонте техники LG можно решить в службе сервисной поддержки, обратившись c мобильного телефона по номеру 2255. Сотрудники поддержки подскажут адрес ближайшего сервисного центра или помогут забронировать время вывоза техники из дома для обслуживания в сервисном центре.

Для обслуживания крупной техники LG весом более 10 кг доступны выездные сервисные услуги. Устранение неисправностей производится на дому в удобное для клиента время, а в случае гарантийного ремонта – выезд, работа мастера и запчасти бесплатны.

Подать онлайн-заявку на ремонт техники можно на сайте LG Electronics Казахстан.

Подробнее о продуктах читайте на страницах LG Magazine.

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