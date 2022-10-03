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Улицу Саина временно перекроют в Алматы

Улицу Саина временно перекроют в Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы временно перекроют улицу Саина. Будут проводиться дорожные работы, сообщает Zakon.kz.
В связи с проведением дорожных работ будет затруднено движение из-за частичного перекрытия дороги в период с 21:00 3 октября до 6:00 4 октября на Юго-Западном съезде транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Торайгырова, также с 21: 00 4 октября до 6:00 5 октября на Юго-Восточном съезде указанной развязки. Управление городской мобильности Алматы

Как отметили в ведомстве, данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

В Алматы в сентябре ул. Саина перекрывали четыре раза. Во всех случаях отмечалось, что работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

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Анастасия Стативкина
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