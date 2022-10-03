На трассе в Павлодарской области машина опрокинулась в кювет, погиб человек

В Павлодарской области 2 октября на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие. Один человек погиб, пятеро госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в полиции, около 17:45 на 549-м км автодороги Омск – Майкапчагай, в 25 км от села Аккулы, автомашина Renault Logan опрокинулась в кювет.

В результате ДТП 35-летний пассажир автомашины от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и четыре пассажира (2021, 2003, 1981, 1969 годов рождения) с различными травмами госпитализированы в больницу. Пресс-служба ДП Павлодарской области

В ведомстве отметили, что автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.

По данному факту начато досудебное расследование.

22 августа в Павлодарской области машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир госпитализирован.