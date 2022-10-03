Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На трассе в Павлодарской области машина опрокинулась в кювет, погиб человек

Смертельное ДТП Фото: polisia.kz
В Павлодарской области 2 октября на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие. Один человек погиб, пятеро госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в полиции, около 17:45 на 549-м км автодороги Омск – Майкапчагай, в 25 км от села Аккулы, автомашина Renault Logan опрокинулась в кювет.

В результате ДТП 35-летний пассажир автомашины от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и четыре пассажира (2021, 2003, 1981, 1969 годов рождения) с различными травмами госпитализированы в больницу. Пресс-служба ДП Павлодарской области

В ведомстве отметили, что автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.

По данному факту начато досудебное расследование.

22 августа в Павлодарской области машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир госпитализирован.

Читайте также

В ДТП с автобусом на трассе Самара – Шымкент погибли пять человек

Анастасия Стативкина
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Допинг-тест Головкина и Канело
Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя
открытие магазина в ТД Silk Way City
В Казахстан пришла новая международная сеть магазинов
На Собчак могут завести дело
На Собчак могут завести дело
Сверхмощный компьютер Тесла обесточил город
Сверхмощный компьютер Tesla с первого включения обесточил город
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления