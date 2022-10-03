Аутсайдер чемпионата КПЛ "Акжайык" остановил победную серию "Актобе"

В минувшие выходные прошли матчи 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Главный фаворит на чемпионство нынешнего сезона "Актобе" неожиданно уступил на выезде предпоследней команде турнирной таблицы – "Акжайыку" из Уральска, сообщает Zakon.kz.

Уральский коллектив уверенно переиграл западноказахстанцев – 3:1, благодаря дублю Петроса Аветисяна и одному голу, который забил Лука Имнадзе. Голом престижа у гостей отметился Жерар Гоу.

Не воспользовался осечкой актюбинских футболистов клуб "Астана". Столичный коллектив имел шанс сократить отставание от "Актобе" до двух очков. Но сыграл вничью на выезде с "Тураном" из Туркестана – 2:2.

Зато пополнил свой очковый багаж еще один преследователь "Актобе", действующий чемпион Казахстана – "Тобол". Костанайцы на своем поле были сильнее карагандинского "Шахтера" – 3:1.

В Петропавловске "Кызыл-Жар" на последних минутах матча упустил ничью с алматинским "Кайратом". В овертайме победу гостям принес Вячеслав Швырев – 2:1.

В других матчах 21-го тура зафиксированы следующие показатели: "Каспий" обыграл "Аксу" – 1:0, "Ордабасы" победил "Атырау" – 2:0, "Тараз" на своем поле проиграл "Мактааралу" – 0:1.

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