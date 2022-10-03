Прямое авиасообщение между Казахстаном и Малайзией возобновят в 2023 году

Казахстанская и малайзийская делегации провели переговоры по возобновлению прямого авиасообщения между странами в рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, делегацию Казахстана возглавил председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, малайзийскую – директор Авиационных властей Датук Честер Ву с участием представителей Министерства транспорта Малайзии, руководства крупнейшего лоукостера в Юго-Восточной Азии Air Asia и Malaysia Airlines.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и Малайзией... По информации руководства крупнейшей низкобюджетной авиакомпании Air Asia, планируется запуск рейсов в 2023 году в Казахстан из Куала-Лумпура с дальнейшим следованием в третью страну (пятая степень свободы воздуха). Пресс-служба МИИР РК

Также сообщается, что стороны договорились о визите исполнительного директора авиакомпании Air Asia Бенджамина Исмаила в Казахстан во второй половине октября 2022 года для проработки технических вопросов запуска прямого рейса.

В МИИР напомнили, что перед пандемией COVID-19 Комитетом гражданской авиации проводилась работа по открытию рейсов авиакомпанией Air Asia в Казахстан в 2019 году, однако она была приостановлена в связи с карантинными ограничениями.

Казахстанской стороной предложено воспользоваться режимом "открытого неба", внедренным в Казахстане по поручению президента. Пресс-служба МИИР РК

Ранее сообщалось, что Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Королевства Саудовской Аравии договорились об увеличении пассажирских авиарейсов между странами с четырех до 14 в неделю.