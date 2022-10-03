Делайте бизнес выгодным с бесконтактными платежами от Halyk Bank

Специальное предложение для предпринимателей, которые принимают бесконтактные оплаты через Halyk QR и приложения Halyk Pos.

Поддерживая развитие малого и среднего бизнеса Halyk Bank для Вас с 1 октября и до конца года организовал акцию - все оплаты Halyk QR, а также бесконтактные оплаты по картам и смартфонам, в том числе при помощи Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay проводятся без комиссии, то есть комиссия на проведение оплаты равна 0 тенге.

Halyk Bank постоянно следит за тенденциями рынка и, проявляя заботу о своих клиентах-предпринимателях, постоянно предлагает качественные и эффективные инструменты, которые помогают развивать бизнес. Вот и сейчас появилась отличная новость для предпринимателей, использующих Halyk QR и приложение Halyk Pos.

Через приложение Halyk Pos и Halyk QR предпринимателю очень удобно принимать платежи по картам и смартфонам. Эти бесплатные решения обеспечивают бизнесу скорость, мобильность и удобство.

Даже если у Вас до сих пор не было возможности оценить преимущества бесконтактных платежей от Halyk Bank, это можно сделать прямо сейчас и при этом, в полной мере насладиться выгодой от отсутствия комиссий на прием бесконтактных платежей до конца года.

Присоединиться к выгодным условиям акции предпринимателям легко и просто, воспользовавшись приложением Halyk Pos или сервисом Halyk QR.

Для того, чтобы впервые воспользоваться бесконтактными возможностями приложения Halyk Pos, через которое можно принимать платежи от покупателей по картам и смартфонам (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay), коммерсанту/предпринимателю не нужно идти в банк, подключение и обслуживание осуществляется полностью Online. Необходимо скачать приложение Onlinebank, подать заявку на подключение POS-терминала и после одобрения банком заявки, скачать из Google Play бесплатное приложение Halyk Pos на Android смартфон (версия выше 8.1) с модулем NFC. И все. При этом автоматически отпадает необходимость в покупке и использовании обычного POS-терминала.

Располагая приложением Halyk Pos, очень удобно принимать платежи любыми бесконтактными картами различных банков, а также платежи смартфонами с возможностью Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Причем приложение Halyk Pos позволяет управлять полученными оплатами, проводить возвраты, отправлять квитанции, к тому же есть возможность подключения нескольких пользователей к одной системе Halyk Pos.

А вот Halyk QR предназначен для предпринимателей и клиентов, предпочитающих QR-платежи при помощи считывания камерой смартфона двухмерного изображения, содержащего в себе реквизиты предпринимателя для осуществления приема безналичных платежей. При этом Halyk QR для оплаты автоматически генерируется в приложениях Onlinebank, уже упомянутом Halyk Pos или некоторых терминалах.

Принимать платежи через смартфон с помощью приложения Halyk Pos и Halyk QR могут любые предприниматели, как владельцы стационарных торговых точек, так и те, кому в работе необходима мобильность.

Спешите воспользоваться новой выгодной акцией от Halyk Bank и предоставьте своим покупателям самые различные варианты оплаты – обычной картой, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, и, конечно, Halyk QR, а также возможность зарабатывать дополнительные бонусы при оплате картами Halyk Bank.

Помните, воспользовавшись акцией Halyk Bank по поддержке МСБ до конца этого года у Вас есть хорошая возможность не только получить удобные инструменты бесконтактной оплаты, но и выгодно присоединившись к команде партнеров Halyk Bank получить ежемесячный шанс выиграть автомобиль для Вашего бизнеса. Спешите стать одним из первых победителей.