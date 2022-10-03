В ДТП с автобусом на трассе Самара – Шымкент погибли пять человек

3 октября на трассе Самара – Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус столкнулся с легковым автомобилем. Погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в полиции, начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РК.

В результате ДТП погибли пять человек, четыре человека госпитализированы.

Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

26 сентября в Алматы произошло массовое ДТП с участием автобуса.