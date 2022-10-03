Более 90 граждан с ограниченными возможностями трудоустроены в Акмолинской области

Ержан Набиев родился 11 ноября 1994 года в городе Аркалыке Костанайской области. Врачи поставили ему диагноз "инвалид третьей группы". Болезнь – сахарный диабет. В 1999 году он переехал с семьей в Кокшетау.

Энергичный и целеустремленный парень в 2015 году окончил Кокшетауский городской высший технический колледж по специальности "техник-механик". Получив диплом, молодой специалист обратился за помощью в центр занятости и внес свои данные в соответствующий список. Работал на разных позициях, никогда не сидел сложа руки.

После перерыва, связанного со здоровьем, в августе 2022 года Акмолинский областной центр занятости предложил Ержану Набиеву подходящую работу. Собрав необходимые документы и медицинские справки, он работает в филиале НАО Госкорпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области.

Новая работа мне нравится. Зарплата стабильная. Мои коллеги очень хорошие люди. Здесь мне не нужно тратить физические усилия. Центр занятости обеспечил очень удобное рабочее место, учитывая мое здоровье. Если есть возможность трудиться, зарабатывать на хлеб, оказывать финансовую поддержку семье, то почему бы не воспользоваться привилегиями, которые дает мне государство. Ержан Набиев

Действительно, этот парень – пример для многих. Сегодня немало людей, стремящихся служить своей стране.

В этом году более 90 кокшетауцев с ограниченными возможностями обеспечены работой. 32 человека направлены на общественные работы, 61 человек с ограниченными возможностями трудоустроен на вакантные рабочие места, из них 32 человека нашли работу самостоятельно. Большая часть населения города трудится в сфере образования.

Акимат города Кокшетау установил квоту и определил организации, которые должны в обязательном порядке принимать на работу жителей города с ограниченными возможностями.

В центре занятости состоят на учете 44 безработных гражданина с группой инвалидности, из них на краткосрочное профессиональное обучение направлены семь человек. Ранее обучение предпринимательским компетенциям по проекту "Бастау бизнес" прошли 13 человек, у которых появилась возможность получить гранты на открытие собственного бизнеса. Еще четыре человека получили государственный грант на развитие собственного дела в размере 400 МРП.