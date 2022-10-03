Хет-трики Холанда и Фодена принесли крупную победу "Ман Сити" над "Манчестер Юнайтед"

Накануне в английском первенстве прошло манчестерское дерби между "Сити" и "Юнайтед", которое закончилось разгромом "манкунианцев". Коллектив Хосепа Гвардиолы забил в ворота гостей шесть мячей, по три раза отличились Эрлинг Холанд и Фил Фоден – 6:3, сообщает Zakon.kz.

Судьба этого поединка уже была предрешена в первом тайме, когда "горожане" забили четыре безответных мяча в ворота "Манчестер Юнайтед". Разгром "красных дьяволов" на восьмой минуте начал 22-летний полузащитник "МСити" Фил Фоден.

Спустя время еще один 22-летний футболист хозяев Эрлинг Холанд оформил дубль.

А перед самым перерывом на счету Фодена и Холанда уже были дубли.

Но на этом они не остановились, Фил и Эрлинг забили по голу во втором тайме.

Во втором тайме начали забивать и гости, на два гола "горожан" они ответили тремя. Авторами взятий ворот у "Манчестер Юнайтед" стали Марсьяль (дубль) и Антони.

После этой встречи норвежец Эрлинг Холанд отметился уникальным рекордом, у него третий хет-трик за восемь игр в АПЛ. Для сравнения, португалец Роналду потратил на это 232 игры.

До этого Холанд трижды огорчал вратарей "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест". В английском первенстве Эрлинг – безоговорочный лидер в списке снайперов с активом в 14 голов. Теперь в карьере норвежского бомбардира 15 хет-триков.

Фото: Instagram/mancity

"Манчестер Сити" продлил свою серию без поражений до десяти матчей в новом сезоне, из них восемь побед и две ничьи. В чемпионате АПЛ "горожане" идут на втором месте, уступая только "Арсеналу".

Заряжайте на самые горячие футбольные матчи и участвуйте в розыгрыше крупнейших призов от Parimatch! Главный приз – 4 млн тенге на руки! Плюс iPhone 14, телевизор Sony BRAVIA и гарантированные бонусы. Участвуйте и побеждайте!