Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 4 октября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Погоду на большей части страны будет определять северный антициклон, в связи с чем осадков не ожидается.

Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока – дождь, мокрый снег. РГП "Казгидромет"

Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке – туман, на юго-западе – пыльная буря.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Карагандинской, Улытауской областей, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской областей, в центре Павлодарской области, на западе, севере Алматинской области, на востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Туркестанской, Кызылординской областей на поверхности почвы – заморозки -2°С, в горных районах Жамбылской области, на севере, востоке, в центре Актюбинской области – заморозки -1...-3°С.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +11...+13°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +18...+20°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +20...+22°С.