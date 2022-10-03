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Механизм арендного жилья с правом выкупа внедрят в Казахстане

Механизм арендного жилья с правом выкупа внедрят в Казахстане Фото: pixabay
Министерство индустрии и инфраструктурного развития прорабатывает внедрение механизма арендного жилья с правом выкупа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе МИИР РК сообщили, что ведомством прорабатывается внедрение механизма арендного жилья с правом выкупа.

Предлагается по желанию очередника перейти на аренду с выкупом либо остаться в арендном жилье без выкупа на текущих условиях. Для очередников, перешедших в аренду с выкупом, предлагаются выкуп без внесения первоначального взноса. Таким образом, очередники получат реальную возможность стать собственником жилья после полной оплаты арендных платежей, не ухудшая своих жилищных условий. Пресс-служба МИИР РК

В министерстве сообщили, что в этом случае жилье, соответствующее современным критериям комфортных условий проживания, будет приобретаться у частных застройщиков по рыночным ценам.

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Мадина Мамырханова
МИИР РК Казахстан
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