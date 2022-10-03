Ибрагимова об аренде жилья: Привыкли работать в "серой" зоне

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК рассказала, с какими проблемами сталкивается банк при реализации программы субсидирования части арендных платежей для социально уязвимых категорий населения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова сообщила, что на сегодня в программе субсидирования части арендных платежей могут принять участие инвалиды первой-второй группы, дети-сироты, многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Это пул, на который могут подать заявки, но заявки подали только около 25 тыс. заявителей, из них мы одобрили около 8 тыс. Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова

Главной же проблемой в реализации данной программы, по ее словам, является отказ арендодателей заключать полноценный официальный договор аренды.