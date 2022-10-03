В Назарбаев Университете учится талантливая молодежь со всех уголков страны

В Доме Дружбы в Алматы Назарбаев Университет (NU) провел День открытых дверей, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие собрало огромное количество людей, в фойе, как говорится, яблоку негде было упасть, и это неудивительно. На двух этажах были организованы выставки и презентации школ (факультетов), демонстрации обучающих тренажеров и технологий. Рядом проводились информационные сессии, где желающие поступить в NU могли непосредственно от профессоров и деканов узнать о правилах поступления и учебном процессе. Также были различные мастер-классы, где рассказывали об эффективной коммуникации, технологическом предпринимательстве, академической честности в вузах, интернационализации высшего образования и многом другом.

Молодые люди получили максимум информации по всем интересующим их вопросам. Многие из них мечтают поступить в NU. Есть мнение, что сюда поступают только "избранные" городские ребята. Но это миф. Двери вуза открыты для всех парней и девушек – талантливых, трудолюбивых, любознательных, желающих получить очень хорошее образование, и здесь нет преград.

Наши студенты приходят из семей с разным социальным статусом, 30% из которых – социально уязвимые, с низким доходом. Поэтому у нас учатся ребята не только из крупных городов, но и из отдаленных сел и аулов. Вице-декан Школы естественных, социальных и гуманитарных наук NU Андрей Фильченко

Фото: Zakon.kz

На сегодня в вузе обучается около 7 тыс. студентов, в том числе 190 иностранцев из 35 стран. Обучение ведется на английском языке. Студенты учатся бесплатно, на государственном и других грантах, включая университетские. После окончания учебы большинство из них остаются в Казахстане, работают в системе образования, в том числе на высоких позициях. Четыре из 10 бакалавров продолжают обучение за рубежом – это высокий показатель даже в международном контексте.

В университете работают преподаватели из 59 стран. Они назначаются по конкурсу, имеют докторскую степень и ведут большую исследовательскую деятельность. Вуз инициировал программу постдокторантуры, которая готовит докторов наук к конкурентоспособной академической карьере на международном уровне. Сейчас их здесь 52, подавляющее большинство – казахстанцы.

Вуз предоставляет широкий диапазон возможностей для студентов. Главным основополагающим принципом поступления и обучения является меритократия.

Как отметил вице-декан Школы естественных, социальных и гуманитарных наук NU, "в своих студентах мы в первую очередь ценим талант и глубокие академические знания, поэтому у нас социальный фон самый разный".

Если у молодых людей есть знания и способность учиться, то мы не смотрим, откуда они, из какой семьи и региона. У нас в школе 217 преподавателей из 30 стран, в том числе из США, Канады, Великобритании, Австралии, Германии, Польши, Испании, Финляндии, Кореи, Китая, Индии и многих других. Андрей Фильченко

По его словам, одна из целей Школы естественных, социальных и гуманитарных наук NU – чтобы выпускники продолжили учебу в лучших американских и европейских вузах, получили докторскую степень, стали профессорами и вернулись на родину в Казахстан.

И сейчас это уже наблюдается. Есть молодые ученые, которые уже возвращаются к нам докторами наук и сразу находят себе работу в самых разных отраслях, в том числе в глобальных транснациональных компаниях, имеющих представительства в Казахстане. Андрей Фильченко

Самыми популярными зарубежными вузами у молодых казахстанцев стали такие престижные университеты, как Висконсин Мэдиссон, МакГил, Кембриджский, Чикаго, Гарвардский, Колумбийский, Техасский А&M, Лейденский, Сингапурский, Оксфордский.

Школа естественных, социальных и гуманитарных наук является самой большой в NU. На данный момент здесь более 2,5 тыс. студентов. Диапазон изучаемых предметов широкий, начиная от химии, биологии, физики, заканчивая литературоведением, поэзией, кинематографом. Самые востребованные специальности – экономика, математика, политология, международные отношения, биология, социология, лингвистика, физика.

По мнению Ассоциированного профессора Высшей школы образования Дуйшона Шаматова, академическая честность – основа деятельности современного университета.

Фото: Zakon.kz

Это имеет прямое отношение к качеству образования. Мы можем выпускать хороших специалистов, если они будут придерживаться академической честности. Поэтому наши студенты должны учиться честно и не прибегать ни к каким нечестным путям в процессе учебы, – считает он.

По словам профессора Школы горного дела и наук о Земле Фиделиса Суоринени, изменения в промышленности диктуют и содержание образования.

Фото: Zakon.kz

Это важный вопрос, особенно для горной промышленности и машиностроения. Сейчас горное дело определяется технологиями, робототехникой, автоматизацией, и мы учим наших студентов применять их, активно внедряем новшества в наши программы магистратуры и докторантуры, тесно работаем со Школой инженерии и цифровых наук NU, чтобы студенты умели пользоваться большими данными в промышленности, – подчеркнул профессор.