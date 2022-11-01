В Усть-Каменогорске открыли первую коррекционную школу

В административном центре Восточно-Казахстанской области открылась первая в стране коррекционная школа "Страна чудес" для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с аутизмом.

Как отметила учитель начальных классов Алиса Сыткина, открытие школы было долгожданной новостью для всех нас.

Мы очень рады, что дети имеют такую возможность. Конечно, мы столкнулись с трудностями, что нет программы, адаптированной для наших детей с расстройством аутистического спектра. Поэтому наш творческий коллектив писал программу непосредственно для наших деток, – отметила она.

"Страна чудес" – ведущий центр коррекции в Восточно-Казахстанской области, где уже более трех лет успешно и полноценно развивают особенных детей по программам раннего вмешательства, сенсорной интеграции, АВА-терапии и нейрокоррекции.

Моему ребенку шесть лет. В центр "Страну чудес" мы ходим с прошлого года. Нам все нравится, с радостью ребенок идет в детский сад. Мы рады, что открылась такая школа, потому что в следующем году мой ребенок пойдет в эту школу. Это большая возможность для наших детей находиться вместе, где им комфортно и где их любят, – рассказала одна из родительниц Раушан Габдуллина.

Этот реабилитационно-развивающий центр "Страна чудес" создан с целью улучшения качества жизни детей с особенными потребностями, поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, а также их адаптации в обществе.