Стали известны максимальные ставки по тенговым депозитам на ноябрь

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на ноябрь 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне октябрьских значений.

Фото: Zakon.kz

Максимальные рекомендуемые ставки по тенговым депозитам были повышены на июль и август 2022 года. С тех пор они больше не менялись.