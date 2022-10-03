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Стали известны максимальные ставки по тенговым депозитам на ноябрь

ставки по депозитам на октябрь и ноябрь 2022 г. Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на ноябрь 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне октябрьских значений.

ставки по депозитам физлиц на октябрь и ноябрь

Фото: Zakon.kz

Максимальные рекомендуемые ставки по тенговым депозитам были повышены на июль и август 2022 года. С тех пор они больше не менялись.

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