В Актобе водитель сбил двоих детей и скрылся с места происшествия

Пострадавших детей 8 и 9 лет госпитализировали в реанимационное отделение БСМП Актобе, сообщает Zakon.kz.

Наезд на несовершеннолетних пешеходов произошел 21 сентября около 21:40.

Водитель ВАЗ 2121 ехал по проспекту Тауелсиздик, сбил детей, а потом скрылся с места ДТП.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 345 ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Полицейские области установили подозреваемого. Прокурор Актюбинской области Халидулла Дауешов взял уголовное дело на личный контроль.