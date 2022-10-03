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Подравшихся в Уральске россиян арестовали

Подравшихся в Уральске россиян арестовали Фото: freepik
В Уральске россияне, подравшиеся между собой, арестованы на 5 суток, сообщает Zakon.kz.
Специализированным судом по административным правонарушениям был назначен штраф. Апелляционная инстанция изменила приговор на арест. Западно-Казахстанский областной суд

Как уточнили в суде, их арестовали на пять суток.

30 сентября около ночного клуба подрались между собой граждане России. Участники конфликта были доставлены в полицию.

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