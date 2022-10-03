В Кокшетау мужчина убил мать кирпичом

В Кокшетау мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство собственной матери, сообщает Zakon.kz.

2 октября в полицию поступило сообщение о том, что скончалась пожилая женщина. Звонивший представился сыном потерпевшей и в разговоре озвучил свою версию инцидента, якобы 92-летняя пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью в результате падения.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Криминалистом был произведен осмотр места происшествия, а следователями и оперативниками опрошен единственный свидетель трагического случая – 62-летний сын пенсионерки.

В ходе предварительного расследования полицейские установили, что травмы были получены не от падения, а от ударов в область головы. Полицейские установили, что к преступлению причастен сын пенсионерки, именно он нанес матери смертельные удары кирпичом. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Мужчина рассказал, что в тот день между ним и матерью произошел словесный конфликт из-за употребления им алкоголя. В ходе конфликта, он нанес ей несколько ударов кирпичом, а когда осознал, сам позвонил в полицию и вызвал медиков, попытавшись представить все как несчастный случай.

По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК (убийство). Подозреваемый арестован.

9 августа специализированный суд по уголовным делам Актобе приговорил 16-летнюю девушку к девяти годам лишения свободы за убийство своей матери. Ее 18-летний парень, который стал соучастником преступления, осужден на 15 лет.