Новые коксовые батареи построят на АО "АрселорМиттал Темиртау"

В ближайшее время стартуют работы по строительству двух новых коксовых батарей на коксохимическом производстве АО "АрселорМитталТемиртау".

В настоящее время на коксохимическом производстве работают шесть коксовых батарей.

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Ремонтные работы проводятся регулярно, и текущие, и капитальные, но некоторые батареи уже устарели и не отвечают требованиям современного производства, безопасности и природоохраны. Для улучшения показателей эффективности, безопасности и экологии наша команда инициировала проект по строительству коксовых батарей №8 и №9. Директор коксохимического производства АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Голубцов

Суммарная производительность новых коксовых батарей – около 1,5 млн тонн кокса в год. Проект находится на подготовительной стадии. После этого наши специалисты начнут разработку технических решений и рабочей проектной документации. Затем будут проведены государственные экспертизы по промышленной безопасности и экологическим соответствиям. На завершающей стадии проекта начнутся строительно-монтажные работы.

Согласно технологии, коксовые батареи строятся в течение трех-четырех лет. При проектировании важно предусмотреть различные нюансы. Например, климатический фактор важен для параметров оборудования. В Темиртау, как и в других городах Центрального Казахстана, климат резко континентальный: зимой температура иногда экстремально низкая, а летом, наоборот, очень высокая. При реализации этого проекта будут задействованы глобальные поставщики. Важно подобрать профессиональную команду экспертов, которая справится с поставленными задачами. Директор по производству АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский

При строительстве коксовых батарей есть еще один момент. Это огромный массив кладки, для которого понадобится более 20 тыс. тонн огнеупоров в каждый блок коксовых батарей. Помимо кладки огнеупоров, важны и такие аспекты, как возведение металлоконструкций и установка оборудования. Процесс сушки и разогрева батарей – чрезвычайно важен и он займет несколько месяцев.

Этот проект отвечает требованиям и технологиям сегодняшнего времени. Уверен, что наша команда справится с поставленной задачей. Для нашего коллектива – честь участвовать в таком масштабном проекте, получить современную экспертизу, опыт и новые компетенции. Наши сотрудники хотят работать на современном, безопасном и экологичном оборудовании, отвечающем мировым стандартам. При соблюдении всех технологических стандартов строительства через четыре года наша мечта сбудется. Сергей Голубцов

Будущие батареи будут намного эффективнее используемых на комбинате сегодня. Производственная мощность суммарно составит 1,5 млн тонн кокса в год. Мощность текущих батарей – 450 тыс. тонн кокса в год.

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Новые батареи будут отвечать требованиям доступных технологий и осуществлять полный контроль над выбросами. Конвейеры будут оборудованы системами пылеудаления. Технический директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Константин Цимбал

Ввод в эксплуатацию новых батарей позволит удовлетворить производственную необходимость металлургического комбината в коксе, которая составляет 2,5 млн тонн кокса в год.