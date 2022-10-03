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В Туркестанской области водитель сбил мужчину и прокатил его на капоте

водитель сбил мужчину и прокатил его на капоте Фото: polisia.kz
Проводится досудебное расследование. Потерпевший проходит судебно-медицинскую экспертизу, а также лечение в больнице, сообщает Zakon.kz.

Водителя, сбившего жителя Туркестанской области, привлекли к ответственности.

Сообщение о пострадавшем в ДТП местном жителе поступило в Сарыагашский районный отдел полиции 28 сентября.

На трассе Жибек жолы – Жетысай, проходящей через город Сарыагаш, водитель Mercedes-Benz E 240 совершил наезд на человека. Не останавливаясь, он скрылся с места ДТП.

Полицейские установили личность нарушителя и задержали его на одной из городских улиц. Выяснилось, что за рулем был 22-летний молодой человек, не имеющий прав.

В отношении водителя составили административные протоколы по двум статьям КоАП РК – 610, ч. 2 и 612, ч. 2. Автомобиль водворили на штрафстоянку.

2 октября материалы зарегистрировали по ст. 345 ч. 2 УК РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами” и передали в отделение дознания для принятия процессуального решения.

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