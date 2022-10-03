Крупную партию “синтетики” изъяли в Кокшетау

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье “Незаконное обращение с наркотическими средствами”. Астанчанин находится под подпиской о невыезде, сообщает Zakon.kz.

Житель Астаны планировал распространить более 80 закладок с “синтетикой” на территории Кокшетау.

Полицейские задержали его 2 октября. При личном обыске у него нашли 45 уже расфасованных закладок с веществом порошкообразной консистенции белого цвета. В кармане куртки полицейские обнаружили еще 37 свертков.

Предварительно изъятый наркотик является психотропным веществом а-PVP. Также полицейские изъяли мобильный телефон, на который задержанный фотографировал места закладок и связывался со своим куратором.

По словам задержанного, он наткнулся на объявление о работе в Instagram.

Денежные выплаты привлекли астанчанина. Понимая, что суть работы заключается в осуществлении закладок, и зная, что такая "работа" является незаконной и уголовно наказуемой, молодой человек все же согласился на легкий заработок и после двухнедельной “стажировки” в Астане прибыл в Кокшетау.