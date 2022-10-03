В КГД опровергли информацию о конфискации авто "черных" таксистов

Конституция Казахстана гласит, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда, сообщает Zakon.kz.

В комитете государственных доходов Минфина РК прокомментировали информацию о якобы конфискуемых автомобилях при выявлении "черной" деятельности такси.

Информация не соответствуют действительности.

Отдельными статьями Кодекса об административных правонарушениях предусматривается возможность изъятия имущества при наличии соответствующего решения суда. Согласно Конституции никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. КГД МФ РК

По состоянию на 3 октября сотрудники органов госдоходов не зарегистрировали ни одного факта конфискации транспортных средств за незаконное осуществление деятельности такси.

В комитете предупредили, что за осуществление деятельности такси без регистрации ИП грозит административный штраф в размере 15 МРП.

Зарегистрировать ИП можно через портал электронного правительства (е-лицензирование), мобильное приложение Е-Salyq Business и мобильные приложения банков.