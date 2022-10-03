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Лукашенко призвал мобилизовать всех на сбор урожая

президент Беларуси Фото: president.gov.by
Президент Беларуси обратил внимание на необходимость качественно и в срок завершить уборочную кампанию, в частности по уборке картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно, льна, сообщает Zakon.kz.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нужно завершить сельскохозяйственный год достойно и привлечь для помощи аграриям учащихся, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, для сельского хозяйства страны сложились условия, благоприятствующие экспорту продукции в Россию и Китай.

Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, – не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу. Мобилизуйте всех.Александр Лукашенко

При необходимости можно и нужно привлекать к уборке урожая учащихся, отметил Лукашенко.

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