Лукашенко призвал мобилизовать всех на сбор урожая

Президент Беларуси обратил внимание на необходимость качественно и в срок завершить уборочную кампанию, в частности по уборке картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно, льна, сообщает Zakon.kz.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нужно завершить сельскохозяйственный год достойно и привлечь для помощи аграриям учащихся, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, для сельского хозяйства страны сложились условия, благоприятствующие экспорту продукции в Россию и Китай.

Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, – не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу. Мобилизуйте всех. Александр Лукашенко

При необходимости можно и нужно привлекать к уборке урожая учащихся, отметил Лукашенко.