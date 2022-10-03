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Кибератаки совершаются специальными силами – Дархан Кыдырали

МИОР прокомментировал кибератаки Фото: freepik
Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали отметил, что на плечи казахстанцев ложится большая ответственность в период "гибридной войны" с вбросами неподтвержденной информации, сообщает Zakon.kz.

Кибератаки на казахстанский сегмент интернета совершают специальные силы, заявил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали в эфире программы Apta.

По его словам, в современном мире активно ведется "гибридная война". В это время жителей вводит в заблуждение недостоверная информация.

Поэтому мы и наблюдаем сейчас, что такая информационная атака направлена и против Казахстана. Об этом говорил президент во время своего выступления в Семее. И действительно, во время информационной войны большая ответственность по сохранению в стране единства, благополучия и, в целом, независимости ложится как на плечи тех, кто пишет, так и на тех, кто потребляет информацию. Потому что мы сами, распространяя ту или иную информацию, нередко можем не заметить, как допустили нарушение закона или передали непроверенную информацию.Дархан Кыдырали

По словам министра, на плечи каждого казахстанца ложится большая ответственность.

Также он рассказал о причинах увеличения количества кибератак.

Недавно сообщалось, что с технической точки зрения это DDoS-атаки. Мы также наблюдаем увеличение количества кибератак. Например, вчера в Павлодаре распространилась фейковая информация. Выяснилось, что ее распространил иностранный гражданин. Если взять последний месяц, в течение 30 дней у нас прошел Съезд мировых религий, приезжал Папа Римский. Большой резонанс вызвали зарубежные поездки президента в Нью-Йорк, Лондон. Поэтому кажется, что кто-то желает превратить Казахстан в островок нестабильности. Заставляет задуматься и то, что это совпадает по времени с предвыборным периодом. Поэтому нетрудно заметить, что это совершается специальными силами.Дархан Кыдырали

25 сентября Государственная техническая служба сообщила о начале масштабных DDoS-атаки на Казнет. Целью кибератаки назвали как государственные органы страны, так и инфраструктуру Казнета.

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