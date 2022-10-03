Продажи новых авто в Казахстане выросли на 25% на фоне кризиса

Машин в дилерских центрах нет, а продажи новых авто растут. Автоэксперты уверены, мировой кризис в автомобилестроении – на самом деле передел сил автопроизводителей на глобальном рынке, сообщает Zakon.kz.

Подержанное авто продают дороже, чем покупают изначально. Парадоксально, но такие правила действуют на казахстанском рынке уже несколько лет, сообщает телеканал "Астана".

В этом году удорожание иномарок – новых и с пробегом – объясняли геополитической обстановкой и нехваткой полупроводников.

Была ситуация в апреле, например. Я помню, цены менялись каждую неделю, и буквально по миллиону тенге на некоторые модели добавляли раз в неделю. На сегодня цены предельные, на подержанный рынок и на рынок новых автомобилей. Автоэксперт Алексей Алексеев

Казахстан запустил госпрограмму автокредитования, чтобы обновить автопарк в стране. По официальным данным, почти две трети машин в РК – "старички" старше 10 лет. Но доступные займы усугубили еще одну проблему: ожидание, когда железного коня доставят в дилерский центр. Ускорить многомесячную очередь покупателю можно, но не бесплатно.

Покупатель приходит в салон, а там нужно ждать от полугода до четырех лет. Людям приходится давать взятки, чтобы купить место в очереди и продвинуться быстрее, купить там автомобиль. Алексей Алексеев

Снижение утильсбора вновь обратило взоры автолюбителей на покупку транспорта из дальнего зарубежья, отмечают автоэксперты. Чаще всего – из Кореи и Арабских Эмиратов. Занимаются этим, как правило, частные дилеры.

Утильсбор уменьшили, и сейчас люди начали покупать автомобили. Тенденция есть такая. Руководитель отдела продаж Аскарбек Гусейнов

Эксперт уверен, казахстанцы ощущают на себе отголоски борьбы за глобальный рынок крупных производителей авто.

У китайского автопрома автомобили есть в наличии, и дефицитов нет. У всех этот дефицит есть, а у них нет. Это как-то странно. При том, что чипы эти приходят как раз из Тайваня, из Китая и так далее. Но китайцы в этот кризис очень даже продвинулись. Только за последние два года в Казахстан зашли четыре китайских бренда, и зайдет еще парочка. Алексей Алексеев

Кризис полупроводников, охвативший весь мир, по разным прогнозам, закончится в 2025 году. Но даже эту дату на фоне ситуации в мире и проблем с логистикой называют неточной.