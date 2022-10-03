Продажи новых авто в Казахстане выросли на 25% на фоне кризиса
Подержанное авто продают дороже, чем покупают изначально. Парадоксально, но такие правила действуют на казахстанском рынке уже несколько лет, сообщает телеканал "Астана".
В этом году удорожание иномарок – новых и с пробегом – объясняли геополитической обстановкой и нехваткой полупроводников.
Была ситуация в апреле, например. Я помню, цены менялись каждую неделю, и буквально по миллиону тенге на некоторые модели добавляли раз в неделю. На сегодня цены предельные, на подержанный рынок и на рынок новых автомобилей. Автоэксперт Алексей Алексеев
Казахстан запустил госпрограмму автокредитования, чтобы обновить автопарк в стране. По официальным данным, почти две трети машин в РК – "старички" старше 10 лет. Но доступные займы усугубили еще одну проблему: ожидание, когда железного коня доставят в дилерский центр. Ускорить многомесячную очередь покупателю можно, но не бесплатно.
Покупатель приходит в салон, а там нужно ждать от полугода до четырех лет. Людям приходится давать взятки, чтобы купить место в очереди и продвинуться быстрее, купить там автомобиль. Алексей Алексеев
Снижение утильсбора вновь обратило взоры автолюбителей на покупку транспорта из дальнего зарубежья, отмечают автоэксперты. Чаще всего – из Кореи и Арабских Эмиратов. Занимаются этим, как правило, частные дилеры.
Утильсбор уменьшили, и сейчас люди начали покупать автомобили. Тенденция есть такая. Руководитель отдела продаж Аскарбек Гусейнов
Эксперт уверен, казахстанцы ощущают на себе отголоски борьбы за глобальный рынок крупных производителей авто.
У китайского автопрома автомобили есть в наличии, и дефицитов нет. У всех этот дефицит есть, а у них нет. Это как-то странно. При том, что чипы эти приходят как раз из Тайваня, из Китая и так далее. Но китайцы в этот кризис очень даже продвинулись. Только за последние два года в Казахстан зашли четыре китайских бренда, и зайдет еще парочка. Алексей Алексеев
Кризис полупроводников, охвативший весь мир, по разным прогнозам, закончится в 2025 году. Но даже эту дату на фоне ситуации в мире и проблем с логистикой называют неточной.