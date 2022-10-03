По данным госорганов, за 10 дней через границу в Западно-Казахстанскую область заехали 50 тысяч граждан Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

Таксистов Уральска накажут за нелегальную перевозку россиян с границы. Суды и штрафы также грозят и тем, кто незаконно сдавал квартиры иммигрантам. Об этом сообщили представители надзорных органов на заседании координационного совета по пограничным вопросам, сообщает телеканал "Астана".

Материалы уже направлены в суд.

Всего к административной ответственности привлекут около 70 уральцев. Им грозит штраф в 15 МРП, это около 45 тысяч тенге. Нарушителей, не плативших налоги, выявили во время рейдов. Отмечу, из-за притока иностранцев цены на аренду жилья в Уральске взлетели в два раза. А поездки на такси подорожали в десятки раз.

Многие на наше обзорное обследование говорят, что они сдают квартиру в аренду своим родственникам без оплаты. Путём совместной работы с местной полицейской службой, миграционной полицией, участковыми, также привлекаем кооператив собственников квартир, ОСИ. Они нам точные сведения предоставляют, и работа продолжается. руководитель департамента госдоходов по ЗКО Бауыржан Айнабеков

Сообщается, что сейчас ситуация на пунктах пропуска стабилизировалась, поток людей снизился.