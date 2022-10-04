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Трамп подал в суд на CNN за клевету

Подал в суд на CNN за клевету Фото: Instagram/realdonaldtrump
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подал в суд на канал CNN за клевету и потребовал возместить ущерб в 475 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в иске, который направили в федеральный суд штата Флорида, передает The Hill.

Истец, президент Дональд Дж. Трамп, давно критикует ответчика не потому, что CNN плохо освещает новости, а потому, что CNN стремится создавать новости ("фальшивые новости", как охарактеризовал их истец в публичных заявлениях), – говорится в заявлении.

Согласно иску, "кульминацией стало то, что CNN поставил себе в заслугу "устранение Трампа" на президентских выборах 2020 года".

Также утверждается, что "кампания CNN по разубеждению в форме клеветы и оскорблений против истца в последние месяцы только усилилась, так как телеканал опасается, что истец будет баллотироваться в президенты", передает ТАСС.

Дональд Трамп сообщил о своем намерении подать в суд против CNN еще 27 июля. В ходе пребывания на должности американского президента он критиковал те СМИ из США, которые считаются "близкими" к Демократической партии.

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