30 человек эвакуировали пожарные Усть-Каменогорска из многоэтажки

Фото: ДЧС ВКО

Пожар произошел 3 октября на улице Потанина в городе Усть-Каменогорске. Загорелась квартира на 9-м этаже, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО обнаружили, что открытым пламенем горит балкон. Созданное звено газодымозащитной службы проникло в задымленный подъезд, произведя разведку, и эвакуировало 30 жителей, двое из них – дети. Пресс-служба ДЧС ВКО Жители нижних этажей самостоятельно покинули свои квартиры. Пожарные с помощью автолестницы подали ствол на тушение балкона. Огонь был ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Всего было задействовано 24 человека личного состава и семь единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Пресс-служба ДЧС ВКО Читайте также Аферистка выманила у жителей Талдыкоргана 9 млн тенге Серийных аферистов выявили в Шахтинске Крупную партию “синтетики” изъяли в Кокшетау

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