30 человек эвакуировали пожарные Усть-Каменогорска из многоэтажки
Фото: ДЧС ВКО
Пожар произошел 3 октября на улице Потанина в городе Усть-Каменогорске. Загорелась квартира на 9-м этаже, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие на место сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО обнаружили, что открытым пламенем горит балкон.
Созданное звено газодымозащитной службы проникло в задымленный подъезд, произведя разведку, и эвакуировало 30 жителей, двое из них – дети. Пресс-служба ДЧС ВКО
Жители нижних этажей самостоятельно покинули свои квартиры. Пожарные с помощью автолестницы подали ствол на тушение балкона. Огонь был ликвидирован.
Причина пожара устанавливается. Всего было задействовано 24 человека личного состава и семь единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Пресс-служба ДЧС ВКО
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