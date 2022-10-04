В 6 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 4 октября

4 октября в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы – заморозки -2°C.

На севере, востоке Жетысуской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Кызылординской области сохраняется на поверхности почвы заморозки -2°C.

Днем на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Атырау ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на западе, юге, центре области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области заморозки -3°C.

В Актобе ночью заморозки -1...-3°C.