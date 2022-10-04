В 6 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 4 октября
На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы – заморозки -2°C.
На севере, востоке Жетысуской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
Ночью на севере Кызылординской области сохраняется на поверхности почвы заморозки -2°C.
Днем на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
В Атырау ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с
В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на западе, юге, центре области порывы 15-20 м/с.
В Уральске ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.
Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области заморозки -3°C.
В Актобе ночью заморозки -1...-3°C.